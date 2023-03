Pixel Fold : le pliant de Google va arriver plus vite que prévu (et sera aussi plus cher)

D'après nos confrères de WinFuture, le Pixel Fold devrait être commercialisé dès la deuxième semaine de juin sur le territoire européen. Pour rappel, les rumeurs évoquaient plutôt un lancement à la rentrée 2023. L'appareil devrait être proposé en deux coloris (Carbon et Porcelain) à un tarif avoisinant les 1 700 euros. Rappelons d'ailleurs que le Pixel Fold devrait être le plus lourd des pliants, probablement en raison de sa batterie de 5 000 mAh (à condition que les rumeurs disent vrai). De plus, au lancement, seule une version à 256 Go de stockage devrait être proposée sur le marché.