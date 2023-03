Pixel 8 et Pixel 8 Pro : taille, processeur, appareil photo et date de sortie... voilà ce qu'on sait déjà

En fin d'année dernière, Google a lancé sur le marché ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Des appareils de milieu et haut de gamme qui se sont à nouveau révélés être parmi les meilleurs de leurs catégories respectives. Et comme chaque année, la firme américaine entend bien viser encore plus haut avec ses Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, dont les rumeurs commencent d'ores et déjà à envahir la Toile. Noms de code de ses prochains smartphones ? Shiba (pour le Pixel 8) et Husky (pour le Pixel 8 Pro).