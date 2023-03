Google : un nouveau Pixel arrive ! Est-ce un Pixel 7a ou l'attendu Pixel Fold ?

De nombreuses rumeurs indiquent que Google présenterait dès cette année son premier smartphone pliant, le Pixel Fold. Le développement de ce modèle semble bien avancé, la preuve avec cette maquette obtenue par un youtubeur qui nous a permis de jeter un premier coup d'œil sur le design et les dimensions de cet appareil très attendu.

Ce prochain smartphone ne serait pourtant pas le Pixel Fold, mais le Pixel 7a. Comme le notent nos confrères de 9to5Google, le numéro de série associé à l'une des références, 28291FQHN, ressemble beaucoup à celui d'un Pixel 7a, 2A281FQHN cette fois, en fuite depuis quelques semaines et vu sur le Web à travers une vidéo. Dans les différents documents, il n'est pas non plus fait mention des termes « pliable », « pliant » ou « plié » qui peuvent parfois être indiqués, comme ce fut le cas à l'époque pour le Surface Duo de Microsoft.

Le Pixel 7a devrait reprendre peu ou prou les mêmes caractéristiques que le Pixel 7, à un prix bien plus accessible pour aller concurrencer le marché du smartphone milieu de gamme. L'appareil pourrait profiter d'un écran 90 Hz, de la recharge sans fil ainsi que d'un module triple caméra. Le Google Tensor G2 pourrait également être de la partie pour proposer un traitement d'image amélioré qui fait le succès de la gamme développée par Google.

Les informations livrées à la FCC, comme les manuels ou les dimensions précises, sont sous le sceau de la confidentialité durant 180 jours. Il ne fait nul doute que sa présentation interviendra dans ce délai, et probablement lors de la Google I/O 2023 qui devrait se tenir au mois de mai.