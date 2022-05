Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ne seraient pas les seuls smartphones dans les cartons de Google

Vous le savez peut-être : les appareils mobiles sont rarement référencés avec leur nom commercial dans le code des systèmes d’exploitation. Les Google Pixel 6 devenaient « oriole » et les Pixel 6 Pro « raven ». Et, cette année, leurs successeurs sont respectivement baptisés « panther » et « cheetah ».

Seulement, il y aurait d’autres félins dans le cheptel de Google. 9to5Google dit avoir trouvé des mentions récurrentes à des appareils nommés « felix » et « lynx ».

L’un d’eux, écrit le site, fait sans nul doute référence au futur Pixel 7a, qui viendra prendre la place du Pixel 6a dans le catalogue du constructeur. Mais qu’en est-il du second ?