Pixel Fold : découvrez à quoi va ressembler le premier smartphone pliant de Google !

Le Pixel Fold, le smartphone pliant de Google, fait couler pas mal d’encre depuis plusieurs mois : les premières rumeurs l’évoquant remontent à mars 2021. En novembre de la même année, plusieurs divulgateurs suggéraient un abandon du projet, ou tout du moins un report. Le smartphone s’est montré plutôt discret tout au long de 2022, jusqu’à ce que finalement, fin décembre, nous découvrions de nouveaux rendus de ce Pixel Fold ainsi qu'une possible entrée de benchmark sous la couverture « Google Felix ». C’est dans ce contexte que le YouTubeur Dave2D a publié la vidéo ci-dessous, titrée About The Pixel Foldable.