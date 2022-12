Enfin un pliant Oppo en Europe : la marque annonce son Find N2 Flip

En ce qui concerne son Find N2, Oppo promet un smartphone plus léger, plus fin, doté d'écrans 120 Hz. En fonction de son usage, l'utilisateur peut profiter d'un écran externe de 5,5" (dont le cadre est réduit de 57 % par rapport au modèle précédent), et d'un large écran de 7,1". Côté charnière, Oppo promet un système plus petit, plus fin et encore plus robuste.