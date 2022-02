Après son find N, OPPO travaille sur son smartphone pliant à clapet, prêt à concurrencer le Galaxy Z Flip 3

D’après les informations du leaker Mukul Sharma (via 91Mobiles), OPPO souhaiterait commercialiser un smartphone à clapet dès le 3e trimestre de 2022, soit d'ici septembre. Si le nom de ce nouveau flagship reste encore inconnu, il serait plus abordable que le Samsung Galaxy Z Flip 3, actuellement commercialisé au prix conseillé de 1 059 euros. Le smartphone à clapet d'OPPO pourrait donc passer sous la barre symbolique des 1 000 euros afin d’être plus attractif que la concurrence. OPPO ne s’arrêterait pas là. Mukul Sharma évoque également le lancement d’un successeur de l’OPPO Find N qui n’arriverait pas avant 2023, sans donner plus de détails à son sujet.