OPPO X 2021 : notre prise en main du premier smartphone à écran enroulable

On l’a connu rigide, puis incurvé et enfin pliable. Il est désormais aussi enroulable ! L’écran des smartphones évolue continuellement afin d’inventer de nouveaux usages. OPPO en a fait la démonstration en novembre dernier lors de l'Inno Day, sa grand-messe technologique annuelle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le concept avait marqué les esprits. Nous étions curieux (et impatients) de voir ce qu’il donnerait dans la vraie vie. Quand OPPO nous a contactés il y a une semaine afin de nous présenter un prototype fonctionnel, nous avons bien entendu répondu sauté sur l’occasion.