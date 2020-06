OPPO Find X 2 Pro : pourquoi est-ce un téléphone sans compromis ?

Cet article est sponsorisé par OPPO . Consultez notre notre charte .

Avec l'OPPO Find X2 Pro, OPPO a voulu réaliser un smartphone sans compromis. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le constructeur a atteint son objectif.

Design : raffiné jusque dans ses moindres détails

L’aspect épuré du OPPO Find X2 Pro est sans conteste ce que l’on remarque lors du premier contact. La face avant, totalement noire lorsque l’appareil est éteint, laisse la part belle à l’écran. Constitué d’une dalle AMOLED de 6,7 ’’ celle-ci occupe 93,1 % de la face avant. Le cadre noir entourant traditionnellement l’affichage a ici été réduit au minimum grâce à une ingénieuse technologie de courbure de la dalle.

Plutôt que d’opter pour un système de déploiement mécanique, OPPO a choisi d’intégrer la caméra avant dans un minuscule poinçon de l’écran. Placé dans le coin supérieur gauche, il ne mesure que 4 mm et se fait totalement oublier lorsqu’on visionne une vidéo ou que l’on utilise une application plein écran. En faisant ce choix, le constructeur permet au OPPO Find X2 Pro d’obtenir une certification d’étanchéité IP68, irréalisable avec une caméra rétractable.

Tout aussi épurée, la face arrière est faite selon le modèle d’un cuir végan orange ou de céramique noire. Les deux finitions ont elles aussi fait l’objet de nombreuses attentions. Le cuir végan utilisé par OPPO a fait l’objet d’un soin particulier lors de sa conception. Il dépasse ainsi les critères de qualité imposée par la maroquinerie de luxe. À la fois élégant et agréable au toucher, il reste insensible aux traces de doigts, à l’eau ainsi qu’aux éventuelles tâches provoquées par le contact avec des corps gras.

La version en céramique noire est faite d’un composite de porcelaine et de Zirconium (matériau utilisé dans l’horlogerie de luxe). Son procédé de fabrication a donné lieu au dépôt d’un brevet spécifique tant il s’avère complexe et original. Contrairement au verre, cette céramique est bien moins sensible aux traces de doigts et aux salissures, tout en étant plus résistante.

Écran : une image immersive

On l’a déjà brièvement évoqué, l'écran de 6,7 ’’ est fait d’une dalle AMOLED aux bords courbés. Celle-ci affiche 3168 x 1440 pixels, soit une résolution de 513 ppp : impossible de distinguer les pixels à l’œil nu ! Son format 19,8 : 9 l’autorise à afficher les vidéos et films dans d’excellentes conditions. Ce n’est d’ailleurs pas son seul atout puisque l’écran restitue l’espace colorimétrique DCI-P3 utilisé par l’industrie cinématographique, bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz afin de produire une image d’une grande fluidité. La profondeur de couleurs, gérée sur 10 bits, autorise l’affichage de 1,07 milliard de couleurs (contre 16 millions pour les écrans traditionnels). L'OPPO Find X2 Pro est certifié HDR10+ et bénéficie d’une excellente luminosité de 500 nits, voire 800 nits ou même 1200 nits. Cela ne vous parle pas trop ?Alors retenez simplement que l’image produite reste éclatante même en plein soleil.

Une dalle AMOLED, aussi bonne soit-elle, reste dépendante de la qualité de son contrôleur d’affichage. Dans sa recherche de la perfection, OPPO a mis au point le moteur d’affichage 1 Ultra Vision. Ce composant révolutionnaire intègre les technologies Motion Clear et HDR Enhancer. La première améliore la fluidité en passant un flux 30 im/s en 60 ou 120 im/s grâce à un mécanise d’interpolation. La seconde permet quant à elle d’étendre la plage dynamique des vidéos traditionnelles. L’ensemble produit une image d’une qualité incomparable, même si la source d’origine n’est pas optimale. On le remarquera surtout sur les films d’action ou encore les retransmissions sportives. Ces derniers bénéficient souvent d’une forte compression qui amoindrit le plaisir du spectateur. Ce n’est plus le cas une fois le flux traité par le processeur O1 Ultra Vision.

Photo et vidéo : un appareil photo pro dans la poche

L'OPPO Find X2 Pro embarque le nec plus ultra en matière photographique. Équipée d’un capteur 32 Mpxl et d’un objectif ouvrant à f/2,4, la caméra frontale autorise la création de selfies détaillés dans toutes les conditions d’éclairage. Elle met pour cela en œuvre une intelligence artificielle sophistiquée afin de produire une image fidèle à la réalité. Si la luminosité ambiante est faible, le mode nuit entrera en œuvre afin de produire un selfie digne d’un appareil photographique haut de gamme. Son secret réside dans une analyse détaillée des différents éléments de la scène afin de séparer correctement le visage de l’arrière-plan. Mieux encore : si le photographe le souhaite, l’IA peut corriger la distorsion d’image apparaissant sur les bords de la scène afin de conserver intact

l’arrière- plan. Enfin, le mode beauté permet d’améliorer le rendu final en lissant légèrement la peau et en corrigeant les petites imperfections du visage.

Logée au dos du smartphone, la caméra principale se compose de trois modules. Le principal embarque un capteur de 48 Mpxl d’origine Sony. Avec une diagonale de 11,2 mm, celui-ci est actuellement le plus grand capteur embarqué sur un smartphone. Il est accompagné d’un objectif 25 mm ouvrant à f/1,7, donc fournissant une excellente luminosité. Le second module, lui aussi équipé d’un capteur 48 Mpxl et d’un objectif 16,5 mm ouvrant à f/2,2, est idéal pour réaliser de magnifiques photos de paysage. Enfin, le troisième module embarque un téléobjectif de 13 Mpxl ainsi qu’un objectif périscopique 25,8 - 128,8 mm ouvrant à f/3. Celui-ci fournit donc un véritable zoom optique 5x, à la manière de ceux équipant les appareils photographiques traditionnels. Afin qu’il ne dépasse pas, ses concepteurs l’ont « couché » dans le boîtier du smartphone. L’image à photographier est alors envoyée au capteur à l’aide d’un jeu de miroirs, à la façon du périscope d’un sous-marin, d’où son nom !

En combinant les infos du capteur principal et du module périscopique, l’IA permet de générer un grossissement de 10x : ce zoom hybride produit des images nettes et riches en détails tant en plein jour qu’en mode nuit. Si cela ne suffit pas, le zoom numérique permet de monter jusqu’à 60x afin de photographier les sujets les plus éloignés. Dans tous les cas, une double stabilisation optique + numérique permet d’éviter le « flou de bougé », notamment en faible luminosité.

En plus de ces possibilités impressionnantes, on apprécie la rapidité ainsi que la précision de l’autofocus hybride comportant un module laser. Le mode nuit exploite intelligemment les 48 Mpxl des capteurs du module principal et ultra grand-angle en « regroupant » les informations lumineuses récoltées par des blocs de 2x2 photosites afin de produire un pixel de l’image finale. L’image résultante « pèse » alors 12 Mpxl et se caractérise par une très bonne gestion du bruit numérique en luminosité moyenne ou faible. Les choses s’améliorent encore avec le mode nuit dont la fonction « nuit totale » permet d’obtenir une image précise là où l’œil humain n’y voit pas grand-chose.

L'OPPO Find X2 Pro est également un caméscope performant. L’enregistrement vidéo s’effectue en 4K 60 im/s et bénéficie d’une stabilisation performante. Il offre également une fonction inédite de capture vidéo en HDR 10-bits pour un rendu riche en nuances de couleurs. Pendant que vous filmez, il reste possible de prendre une photo ou même d’utiliser le zoom. La captation audio stéréophonique restitue à la perfection l’ambiance sonore de la scène.

Enfin, un mode ralenti capte 480 im/s en HD afin de saisir le cœur d’une scène d’action.

Un équipement sans compromis

Afin de fournir une puissance de calcul maximale, l'OPPO Find X2 Pro embarque un processeur haut de gamme Snapdragon 865 5G de Qualcomm. Il est épaulé par 12 Go de mémoire vive LPDDR5 afin d’assurer les meilleures performances possible en environnement multitâches. La gestion de l’affichage est confiée à la puce graphique Adreno 650 afin d’offrir une expérience graphique fluide et détaillée lors de l’exécution des jeux les plus demandeurs en ressources. Le stockage des applications et des données s’effectue dans une vaste mémoire Flash UFS 3.0 de 512 Go (soit plus importante que celle embarquée dans la plupart des notebooks actuels).

Avec un tel équipement, on s’attendait à des performances d’exception et nous n’avons pas été déçus. Après l’avoir passé au banc d’essai, nous pouvons affirmer que l'OPPO Find X2 Pro se hisse au même niveau que les meilleurs smartphones du moment… et les dépasse parfois ! Cela se traduit lors de l’utilisation quotidienne par une fluidité sans égal des applications et surtout par un temps d’exécution des calculs très réduit. Qu’il s’agisse de jouer, de monter une vidéo, de retoucher une photo ou d’effectuer une tâche complexe, l'OPPO Find X2 Pro répondra toujours présent.

Le smartphone affiche une impressionnante polyvalence en matière de communications. Il est ainsi compatible Wifi 6 (la version actuellement la plus rapide du réseau sans fil), utilise une puce Bluetooth 5.1 disposant du codec audio aptX HD et d’un module téléphonique couvrant la quasi-totalité des bandes 2G, 3G, 4G+ et 5G actuellement exploitées sur la planète. OPPO a développé pour l'OPPO Find X2 Pro un système d’antennes 360° assurant une émission/réception optimale du signal radio quelle que soit la façon dont on tient le smartphone. Le module de géolocalisation prend en charge les réseaux satellites GPS, GALILEO, GLONASS et BEIDOU de façon quasiment instantanée.

Le système audio interne, point traditionnellement faible des smartphones, n’a pas été négligé. Dans un espace très contenu, le constructeur a réussi à loger une paire de haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. Le son produit s’avère exceptionnel et permet de suivre des films ou des vidéos sans avoir recours à des écouteurs ou des enceintes externes. On apprécie aussi l’excellence du lecteur d’empreintes logé sous l’écran capable de déverrouiller l’appareil en très exactement 286 millisecondes (ou 315 millisecondes si l’écran est éteint), y compris en présence d’une protection d’écran. Les concepteurs de l'OPPO Find X2 Pro ont apporté un soin particulier au retour haptique en utilisant un nouveau moteur produisant des vibrations précises et agréables.

Cet équipement sans concession est entièrement au service de ColorOS 7.1, nouvelle version du système d’exploitation développé par OPPO. Basé sur Android 10, il en garde la simplicité et l’efficacité tout en proposant des fonctions complémentaires pertinentes. On citera par exemple un mode jeu optimisé, la personnalisation des icônes ainsi que l’intégration d’un ensemble de gestes de commandes très intuitif. OPPO a même eu le bon goût de ne pas surcharger ColorOS 7.1. En plus des applications standards et de quelques utilitaires bien pensés, on ne trouve que le logiciel de montage vidéo Soloop et Oppo Relax, destiné à la relaxation et à la méditation. Tous deux sont désintallables. Avec ColorOS 7.1, vos applications favorites ont enfin trouvé l’écrin de performance et de simplicité dont vous rêviez.

Finissons cette présentation de l'OPPO Find X2 Pro en parlant de sa très bonne autonomie qui vous permettra d’atteindre jusqu'à deux jours d’utilisation sans avoir besoin de recharger sa batterie de 4260 mAh. Celle-ci bénéficie de l’incroyable technologie Super VOOC 2.0 permettant une recharge extrêmement rapide grâce au chargeur fourni. Il faut ainsi une dizaine de minutes pour atteindre 40 % de charge et 38 minutes pour 100 %. Qui dit mieux ?

Le meilleur de la technologie dans votre main

On l’a vu, l'OPPO Find X2 Pro d’OPPO embarque les composants les plus puissants du moment, une caméra hors du commun, un écran exceptionnel ainsi qu’un système d’exploitation simple et intuitif. Le tout prend place dans un boîtier compact à dont la construction et la finition sont à notre avis irréprochables. Avec l'OPPO Find X2 Pro, OPPO propose un smartphone hors du commun que l’on prendra plaisir à utiliser pendant longtemps.