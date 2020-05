Oppo Find X2 Neo et Lite : deux nouvelles variantes plus abordables, mais toujours 5G

Les Oppo Find X2 Neo et Oppo Find X2 Lite viennent d’être officialisés et sont désormais disponibles sur le site officiel du constructeur ainsi que chez les revendeurs habituels.

Sans conteste l’un des smartphones les plus séduisants de ce début d’année, le Oppo Find X2 Pro n’a pas pour lui le bénéfice du prix accessible. Qu’à cela ne tienne, Oppo vient justement de dévoiler deux déclinaisons de son fer de lance, plus abordables .

Affiché à 699€, s’oppose frontalement au OnePlus 8 . Mais à regarder sa fiche technique de plus près, le nouveau smratphone d’Oppo n’a pas l’étoffe des plus grands.

La partie photo joue davantage à armes égales. On retrouvera un capteur principal de 48 mégapixels (1/2", ƒ/1,7, 0,8µm), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (1/3,2", ƒ/2,2, 1,4 µm) et un téléobjectif 13 mégapixels (1/3,4", ƒ/2,4, 1 µm). À l’avant, c’est un impressionnant capteur 44 mégapixels qui se chargera de vous tirer le portrait.

Reprenant une face avant qui rappelle immédiatement les OnePlus 7 et OnePlus 7T, ce smartphone de 6,4 pouces profite d’un écran AMOLED (FHD+, 408 ppi, 60 Hz). Il embarque un SoC Snapdragon 765, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en UFS 2.1. On conserve une batterie de 4 025 mAh rechargeable à 30 W sur ce modèle.

Tout Lite qu’il est, le Find X2 Lite est donc compatible 5G et Wi-Fi 6. En cela, il se pose déjà comme l’un des smartphones 5G les plus abordables du marché.