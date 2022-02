Oppo lance son Find X5 Pro, le meilleur photophone de l’année ?

Oppo a reconduit son partenariat avec les ingénieurs d'Hasselblad pour proposer une gamme de filtres créatifs pour des photos à l’aspect plus original et professionnel.

Mais du côté de la photographie, l'élément qui attire le plus notre attention est la puce MariSilicon X qui offre la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie tout en délivrant une performance d’imagerie de haut niveau, jusqu’à 18 TOPS (Tera Operations Per Second).

Elle permet ainsi de capturer des vidéos HDR avec une profondeur de couleur de 20 bits, avec un rapport de contraste de 1 000 000:1 entre les zones les plus claires et les plus sombres, et une gamme dynamique jusqu’à 120 dB. Ainsi, l'Oppo Find X5 Pro pourrait capturer des vidéos nocturnes en 4K avec une image aussi nette qu’une photo. On demande à voir !