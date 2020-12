Les caractéristiques du OPPO Find X3 Pro se dévoilent avec un Snapdragon 888 et un écran 120 Hz

L'appareil disposerait d'une batterie de 4 500 mAh. Oppo y a bien entendu implémenté sa technologie de recharge rapide SuperVOOC 2.0 compatible avec un chargeur filaire en 65 W. La recharge sans-fil plafonnerait quant à elle jusqu'à 30 W.

Il devrait être un peu plus simple d'effectuer un paiement sans contact grâce à l'implémentation d'une puce NFC dotée de deux antennes. Si, jusqu'à présent, nous avions l'habitude d'approcher le dos du smartphone près du terminal de paiement, il serait également possible de retourner l'appareil en pointant l'écran vers le bas. Le geste devient alors un peu plus naturel et l'on imagine qu'en apportant la possibilité d'orienter le smartphone dans n'importe quelle direction, Oppo a prévu un dispositif de sécurité pour éviter les paiements accidentels.

L'Oppo Find X3 Pro devrait être disponible en deux coloris : noir et bleu. Une variante blanche serait attendue un peu plus tard. À l'arrière, il présenterait un dos courbé en céramique ou en verre mat.

L'appareil serait bien évidemment livré sur la dernière mouture d'Android via l'interface ColorOS en version 11 également.