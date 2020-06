OPPO Find X2 Lite, une version Lite qui a tout d'une grande !

Avec ses 8 Go de mémoire vive, vous pouvez faire tourner les jeux les plus gourmands ou passer d'une app à l'autre en quelques secondes de manière totalement fluide et transparente. Le mode Hyper Boost analyse en permanence votre utilisation pour optimiser les performances et vous garantir la meilleure expérience. Pour le stockage de vos applications, de vos photos et de vos vidéos, pas moins de 128 Go sont disponibles.