Xiaomi Mi 10 Lite : un smartphone compatible 5G à moins de 400€

Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 10 Lite est d'ores et déjà proposé en précommande, à un prix d'appel fixé à 379,90€ pour la déclinaison dotée de 64 Go de mémoire. On ne saurait toutefois que trop vous conseiller de rajouter les 20€ supplémentaires qui permettent de profiter du smartphone en version 128 Go.

Les premières expéditions concernant le Xiaomi 10 Lite sont prévues pour le 4 juillet prochain.