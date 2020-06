Redmi 9 : le smartphone officiellement lancé en France

Le Redmi 9 est d’ores et déjà disponible en France, en trois coloris : violet, vert et gris. La boutique officielle de Xiaomi le propose à un tarif extrêmement intéressant de 159,90 € dans sa version la plus modeste (3 Go de RAM, 32 Go de stockage). La version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est lancée à 189,90 €.