Redmi Note 9, Note 9 Pro et Xiaomi Mi Note 10 Lite : tout savoir sur les nouveaux modèles annoncés aujourd'hui

Alors que le Redmi Note 9S est déjà disponible à la vente dans l’Hexagone, la filiale de Xiaomi a levé le voile cet après-midi sur le reste de sa gamme. Les Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ainsi qu’un Xiaomi Mi Note 10 Lite ont été présentés au cours d’une conférence en ligne très chargée.

Redmi Note 9 : une entrée de gamme endurante et performante Commençons par le commencement. Étonnamment absent des annonces faites par Xiaomi en Inde le mois dernier, le Redmi Note 9 représente la grosse nouveauté de la conférence d’aujourd’hui. Ce smartphone de 6,53 pouces à écran LCD (définition 2340 x 1080 pixels) est équipé d’un SoC MediaTek Helio 85 (une première) et de 3 ou 4 Go de mémoire vive pour 64 ou 128 Go de stockage. Une énorme batterie de 5 020 mAh (rechargeable à 18 W) complète la fiche technique.

Côté photo, Redmi opte pour une configuration à quatre APN dont le principal affiche 48 mégapixels. On retrouvera également un module ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels également. À l’avant, un capteur de 13 mégapixels s’occupera des autoportraits. Ce dernier est logé dans un poinçon situé dans l'angle supérieur gauche de l’écran. Le capteur d’empreintes est quant à lui intégré juste en dessous des capteurs photo, sur le dos de l’appareil.

Le téléphone n’est pas compatible 5G ni Wi-Fi 6, mais propose un port jack 3.5 mm. Redmi Note 9 Pro : un midrange plus performant Lui, on le connait déjà. Présenté le mois dernier en Inde, le Redmi Note 9 Pro se voit aujourd’hui simplement confirmé en France. Pour rappel, il s’agit d’un smartphone de 6,67 pouces doté d’un écran LCD Full HD+, d’un Snapdragon 720 G (orienté gaming donc) et jusqu’à un couple 6+128 Go de RAM et stockage. Il embarque une batterie de 5 020 mAh rechargeable à 30 W.

Comme le Redmi Note 9, le modèle Pro compte sur quatre APN. Un module standard de 48 mégapixels (ƒ/1.79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (ƒ/2.2), un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le module de 16 mégapixels. Comme son petit frère, le Redmi Note 9 Pro est incompatible 5G et Wi-Fi 6, mais affiche toutefois un port jack 3.5 mm.

Xiaomi Mi Note 10 Lite : la surprise du chef On ne l’a pas vu venir, mais Xiaomi a profité de la conférence de sa filiale pour annoncer un nouveau modèle. Il s’agit du Mi Note 10 Lite, une version allégée du Mi Note 10 sorti en novembre dernier.

Si son illustre modèle a été le premier a intégrer un capteur photo 108 mégapixels, cette version Lite rétrograde sur un capteur 64 mégapixels (un Sony IMX686 de 1/1.7"). Le reste de la configuration photo est identique aux modèles précités : ultra grand-angle 8 mégapixels, macro 2 mégapixels et profondeur de 5 mégapixels.

Côté performances, le Mi Note 10 Lite embarque un SoC Snapdragon 730G. Un modèle que l’on retrouve déjà sur le Redmi Note 9S, le Mi Note 10 ou encore le Oppo Reno 2. 6 Go de RAM et 128 Go de stockage l’accompagnent, ainsi qu’une énorme batterie de 5 260 mAh rechargeable à 30 W. La prise jack est quant à elle toujours de rigueur.

Là où le Mi Note 10 Lite tire son épingle du jeu par rapport aux autres modèles annoncés aujourd’hui, c’est sur son écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED incurvée de 6,47 pouces affichant du 2 340 x 1080 pixels. Comme tous les autres modèles sortis des usines Redmi et Xiaomi aujourd’hui, on reste toutefois sur une fréquence de 60 Hz. À la différence des Redmi Note 9, le Mi Note 10 Lite ne profite pas tout à fait d’un écran percé. On remarque en effet que son capteur photo est situé dans une toute petite encoche qui vient rejoindre les bordures de l’écran.

Prix et disponibilités des nouveautés Redmi et Xiaomi Tous les modèles Redmi annoncés aujourd’hui seront disponibles à la mi-mai. Leur tarif se déclinera comme suit. Redmi Note 9 : à partir de 199$ (pour 3+32 Go) et jusqu’à 249$ (pour 4+128 Go)

Redmi Note 9 Pro : à partir de 269$ (pour 6+64 Go) et jusqu’à 299$ (pour 6+128 Go)