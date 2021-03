Redmi lance les Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max : de l’AMOLED 120 Hz à prix abordable

Du côté de l’horlogerie interne, le Note 10 comptera sur un Snapdragon 678 et non pas un SoC MediaTek comme nous avions pu le croire au préalable. Ce chipset gravé en 11 nm offre un processeur 8 cœurs dont le plus puissant est cadencé à 2,2 GHz. Il s’accompagnera de 4 Go ou 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne.