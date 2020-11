Redmi lance ses Note 9 en Chine : écran 120 Hz, 5G et capteur 108 mégapixels

Bien entendu compatible 5G grâce au modem Snapdragon X52, le smartphone se pare aussi d’une puce de stockage UFS 2.2, laquelle promet des débits en écriture en nette hausse par rapport au UFS 2.1. Le Redmi Note 9 Pro 5G embarquera une batterie de 4 820 mAh (rechargeable à 33 W), et pourra être configuré avec 6 ou 8 Go de RAM pour 128 ou 256 Go de stockage.

Enfin, le Redmi Note 9 Pro attire notre attention pour ses promesses techniques du côté de la photo. Le téléphone profite du capteur Samsung ISOCELL HM2 de 108 mégapixels. Un modèle de 1/1.52" bénéficiant de la technologie pixel binning 9-en-1 pour des pixels de 2.1 µm. En d’autres termes, on peut s’attendre à des clichés très détaillés, même dans de mauvaises conditions lumineuses.