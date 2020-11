Gravé en 6nm, le nouveau SoC de MediaTek pourrait égaler les performances du Snapdragon 865

Sur Geekbench 4, la nouvelle puce de MediaTek enregistre des scores simple et multi cœurs de 4 108 et 11 204 points. Plus actuel, Geekbench 5 sanctionne le nouveau SoC de 886 points en single core, et 3 104 points en multi core. De quoi le hisser, comme nous le disions, au niveau du Snapdragon 865 très populaire cette année.