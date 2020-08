MediaTek annonce un Soc 5G double-SIM avec agrégation pour encore plus de vitesse

Avec cette nouvelle référence, le fabricant propose de nouveau et sans surprise le support de la 5G (inférieure toutefois à la bande des 6 GHz), mais l'on trouve en prime quelques ajouts intéressants par rapport aux autres références de la gamme.

Comme le souligne Neowin, on peut notamment compter sur la prise en charge dual SIM 5G, (Dual SIM Dual Standby ou DSDS), mais aussi sur la technologie dual Voice over New Radio (VoNR). On retrouve enfin le support de la 5G double opérateur (2CC CA) pour des vitesses plus élevées.