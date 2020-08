Les smartphones Android embarquant un processeur Snapdragon touchés par des failles de sécurité

Baptisés "Achilles", ces 400 failles de sécurité sont toutes concentrées dans le DSP (Digital Signal Processor), un composant présent sur le SoC pour traiter les signaux complexes comme le traitement de l'image ou les taches d'intelligence artificielle.

Seulement si les puces DSP apporte un grand nombre de fonctionnalités à l'utilisateur, elles "sont beaucoup plus vulnérables aux risques car elles sont gérées comme des 'boîtes noires' et il peut être très compliqué pour toute personne autre que leur fabricant de revoir leur conception, leurs fonctionnalités ou leur code", indique les chercheurs.

Selon ces derniers ces bouts de code vulnérables pourraient être utilisés par des hackers malintentionnés pour pénétrer dans le smartphone et espionner l'ensemble des communications et des données enregistrées comme les contacts, les messages ou les mails reçus et envoyés. Ces failles peuvent aussi être exploitées pour des attaques par déni de service ou encore pour rendre inaccessibles certaines données du téléphone. Il leur suffirait seulement de convaincre l'utilisateur d'installer une application agissant comme un Cheval de Troie pour accéder à l'ensemble du smartphone.