Le prochain processeur Snapdragon sera gravé en 5 nm

MediaTek s'est illustré ces derniers mois en étoffant son offre avec des processeurs mobiles plus puissants et aussi plus compétitifs face aux SoC de Samsung et Qualcomm. Le groupe devrait continuer à agir de la sorte dans les prochains mois.

Selon le document en fuite, un MediaTek Dimensity 600 devrait voir le jour sur ce Q3 2020, porté par la gravure en 7 nm, tandis que le début d'année 2021 marquerait l'arrivée d'un Dimensity 400 gravé pour sa part en 6 nm. D'après GSMArena, il pourrait dans les faits s'agir d'un procédé combinant la gravure en 7 nm avec des éléments du nouveau procédé en 5 nm.

On apprend néanmoins que le fabricant asiatique lancerait un tout nouveau SoC doté d'un module 5G intégré dès le second trimestre 2021. Ce dernier serait cette fois bel et bien gravé en 5 nm… reste maintenant à savoir par qui.

Notons par contre que Qualcomm et MediaTek risquent fort d'être tous deux pris de vitesse par Apple, qui pourrait profiter de la gravure en 5 nm de TSMC dès cette année pour ses iPhone 12 et leurs puces A14.