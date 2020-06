AMD prêt à passer directement au 5 nm pour ses futurs CPUs Zen 3 ? Pas si sûr...

Des rumeurs portées entre autres par le quotidien économique DigiTimes laissent entendre qu'AMD pourrait finalement graver ses processeurs Zen 3, attendus cet hiver, à l'aide du nouveau procédé en 5 nm de TSMC… On vous explique pourquoi c'est improbable.

Et si AMD faisait finalement l'impasse sur les derniers raffinements de la gravure en 7 nm, pour passer directement en 5 nm avec ses futurs CPUs Zen 3 ? La question est lancée, notamment par DigiTimes, alors qu'AMD a pénétré le cercle très fermé des clients les plus fidèles de TSMC. Un moyen pour le groupe de débloquer l'accès en avant-première au nouveau protocole de gravure du géant taïwanais, au même titre qu'Apple et Qualcomm. Reste à savoir si AMD compte l'utiliser dans l'immédiat pour autre chose que le potentiel SoC mobile Ryzen C7 .

Comme l'indique le site spécialisé ExtremeTech, il est difficile de croire qu'AMD est déjà prêt à passer son architecture CPU Zen 3 en 5 nm… et ce pour trois principales raisons. La première touche au processus qu'implique justement le passage sur un nouveau procédé de gravure alors que Zen 3 a été conçu au départ pour exploiter le node 7 nm. La chose prendrait au minimum plusieurs mois et nécessiterait des échanges au long cours entre le client (ici AMD) et le fondeur (TSMC) pour permettre d'adapter la micro-architecture (Zen 3) à un protocole de gravure flambant neuf comme le 5 nm.

La seconde raison est d'ordre pratique. On ignore encore quelle pourrait être la pertinence immédiate d'un passage au 5 nm sur des processeurs de bureau. Si TSMC évoque une densité de transistors 45% supérieure et une efficacité énergétique renforcée de 20%, il faudra la sacrifier pour obtenir le gain de 15% de performances promis. AMD a bien déjà des projets en cours pour exploiter la gravure en 5 nm, mais l'utiliser au mieux de ce qu'elle permet prendra du temps et nécessitera un équilibrage millimétré de l'architecture.