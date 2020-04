AMD supportera la DDR5, la LPDDR5 et le PCI-Express gen 5.0 d'ici... 2022

Quand peut-on attendre la DDR5 ? Pour l'heure aucune réponse claire et définitive n'est possible, mais il semble que chez AMD, le support du nouveau standard de mémoire vive intervienne d'ici deux ans, au travers de l'architecture Zen 4 que les rouges devraient présenter courant 2021 et commercialiser un an plus tard. Cette nouvelle architecture doit notamment tirer partie du nouveau procédé de gravure en 5 nm de TSMC et proposer à la fois le support de la DDR5 (LPDDR5 sur PC portable) et celui du PCI-Express 5.0.

La DDR5 en 2022 chez AMD, mais dès 2021 chez Intel ?

Passer sur le protocole DDR5 pourrait toutefois intervenir un peu plus vite chez Intel, qui prévoirait, selon MyDriver et d'après des sources proches de l'industrie, d'intégrer le support de la DDR5 a ses prochains processeurs Xeon "Sapphire Rapids", dédiés aux serveurs et attendus en 2021. Une légère avance sur laquelle Intel pourrait capitaliser auprès des entreprises.

AMD aurait plutôt pour projet de lancer simultanément ses premiers processeurs compatibles avec la DDR5, à la fois sur le marché du serveur (via la gamme Epyc) et sur le secteur des ordinateur de bureau (au travers de la gamme grand public Ryzen). Une approche différente qui pourrait avoir du sens d'un point de vue marketing puisqu'elle permettrait à AMD d'adopter une démarche plus claire et lisible de tous.

La DDR5 serait déjà en préparation chez SK Hynix

En attendant 2022, AMD doit encore lancer sa génération de processeurs sous architecture Zen 3, qui devrait booster les performances par rapport à la gamme actuelle, mais en restant sur une gravure en 7 nm. Cette architecture Zen 3 devrait par ailleurs être à nouveau épaulée de mémoire DDR4 (ou LPDDR4X sur laptop) et du protocole PCI-Express 4.0.

La DDR5 devrait pour sa part permettre de meilleures fréquences, avec entre 3200 et 8400 MHz évoqués, mais aussi permettre une plus grande capacité de mémoire par barrette, grâce à des modules 32 Go UDIMM, par exemple. Un nouveau type de mémoire vive que le sud-coréen SK Hynix serait déjà en train de préparer pour un début de production en masse dès cette année.

Affaire à suivre au cours des prochains mois, même si les hostilités ne devraient logiquement pas commencer avant au moins un ou deux ans.