Des précisions sur la plateforme Arrow Lake avec, par exemple, deux SSD rattachés au CPU

Sur les précédentes générations, Intel se contentait de 28 lignes PCIe réparties en 16 lignes Gen 5 et 12 lignes Gen 4. Avec Arrow Lake, les 32 lignes seront l'occasion de profiter de davantage de PCIe Gen 5 bien sûr. On parle de 20 lignes PCIe Gen 5 avec 16 dédiées au port PEG (carte graphique) et 4 dévolues à un premier SSD.

Premier SSD effectivement, car les 12 lignes PCIe Gen 4 qui complètent se répartissent entre 8 pour le lien DMI 4.0 et 4 pour un second SSD, en PCIe Gen 4 donc. Intéressant de voir qu'Intel propose ici la même chose qu'AMD sur ses processeurs Raphael et Granite Ridge.

Intéressant surtout de constater que la firme améliore réellement Alder Lake en permettant d'associer une carte graphique PCIe Gen 5 ET un SSD PCIe Gen 5. Pour le coup, AMD et Intel envisagent tous les deux l'avenir et le développement du PCIe Gen 5.

Par ailleurs, nous apprenons que la plateforme prendra en charge HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1 alors que la connexion eDP 1.4b est également au menu. Intel a décidé d'abandonner la DDR4 cette fois et la DDR5 est présente au travers de deux canaux. Il se murmure que les profils XMP 3.0 pourraient atteindre 10 000 MT/s, voire plus.

Enfin, les dernières précisions concernent le chipset Z890 lequel proposera un assortiment d'USB 3.2 20 Gbps, USB 3.2 10 Gbps et USB 3.2 5 Gbps, mais pas de mention de l'USB 4 (40 Gbps). Bien sûr, du RJ45 2.5 GbE et du Wi-Fi 6E/7 seront au menu de la plateforme.