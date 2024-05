Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K et Core Ultra 5 245K : les processeurs Arrow Lake-S se précisent

Ainsi, il sera donc d'abord question de lancer les Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K et Core Ultra 5 245K avec pour le premier, le plus puissant de la future gamme, un total de 8 cœurs performants et 16 cœurs efficaces.

Un total de 24 cœurs donc pour une bête de course qui devra cependant se contenter de 24 threads, Intel ayant décidé de ne plus prendre en charge la technologie HyperThreading. Ces trois modèles « K » devraient s'adosser à un TDP de 125 watts alors qu'une gamme « non K » est également prévue pour un TDP de 65 watts maximum.