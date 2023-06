Intel Core i3, Core i5, Core i7... c'est fini ! Découvrez comment vont s'appeler nos futurs processeurs

Vous pouvez donc oublier les i5 et i7, et même les appellations de type « processeurs de 14e génération » pour faire référence à une série de CPU.

À la place, Intel va diviser ses composants grand public en trois catégories : Intel, Intel Core et Intel Core Ultra.

Interrogé par The Verge, Christopher Hirsch, directeur branding produit, explique que cette nouvelle nomenclature a pour but de mettre la marque Intel en avant, elle qui tombait peu à peu en désuétude. « Quand nous regardions comment la presse technologique, nos détaillants, nos équipementiers, nos partenaires parlaient de nous, il était intéressant de voir comment nous avons été réduits à une simple lettre et un chiffre », précise-t-il.

Selon des études menées par la société, les utilisateurs avaient du mal à associer Intel à leurs processeurs. La mention des termes i5 ou i7 ne déclenchait par exemple pas de rapprochement à Intel chez une majorité de personnes, à moins d'y ajouter « Core ».