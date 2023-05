Intel, avec un "i" en moins ? Le fabricant modifie le nom de sa gamme de puces utilisée depuis 2006

Le site The Verge nous rappelle d'ailleurs que le nom « Intel Core Ultra 5 1003H » avait récemment fuité (via Benchleaks). En revanche, pour l'heure, il est encore impossible de déterminer si les puces « Core Ultra 5 » proposeront des différences notables avec les i5 que nous connaissions en matière de conception, ou si les deux seront parfaitement semblables. Une chose est sûre, Intel ne devrait maintenant plus trop tarder avant d'officialiser ce changement de nom en bonne et due forme, les nouveaux processeurs étant prévus pour le second semestre 2023.