Intel persiste et signe : les processeurs Meteor Lake arriveront en 2023

En effet, pour la première fois, le fondeur taïwanais sera partenaire d'Intel pour la production de processeurs dernier cri. TSMC se chargera de la production de certaines tuiles de Meteor Lake via ses processus de gravure en 5 nm et 6 nm.

Ainsi, comme l'explique Tom's Hardware, les tuiles CPU reposeront sur l'Intel 4 (7 nm) tandis que le cœur 3D Foveros sera en Intel 16 (22 nm). De son côté, TSMC aura à sa charge les tuiles GPU (gravées en N5, 5 nm), les tuiles SoC (en N6, 6 nm) et les tuiles IOE (en N6, 6 nm). Rappelons que l'Intel 4, bien qu'il soit en 7 nm, est aux dires d'Intel plus complexe que les processus N5 et N6 de TSMC. Il autorise une densité de transistors plus importante.