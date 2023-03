Socket LGA1851, 24 cœurs et DDR5-6400 : Arrow Lake-S pour début 2024 chez Intel ?

De fait, alors que Meteor Lake-S devait se contenter d'un maximum de 6 cœurs performants + 16 cœurs efficaces, Intel partirait sur le maximum de 8 cœurs performants + 16 cœurs efficaces d'Arrow Lake-S. Elle avancerait aussi la sortie de cette génération qui déboulerait lors du premier semestre 2024 plutôt que d'attendre la fin d'année.

Arrow Lake-S exploiterait de nouveaux chipsets – la série Intel 800 – et serait en mesure de travailler avec de la DDR5-6400. Reste la question du socket. Il était clair que Meteor Lake et Arrow Lake partageraient le LGA1851. Mais alors qu'Intel a l'habitude de garder un socket sur deux générations, ce LGA1851 ne serait plus utilisé que par Arrow Lake ?

Enfin, il semblait clair qu'Arrow Lake-S serait basé sur le processus de gravure Intel 20A. La sortie précoce de cette 15e génération serait-elle liée à de vrais progrès d'Intel en la matière ? Beaucoup de questions et peu de réponses…