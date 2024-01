8P+16E cœurs, TDP de 125 watts et nouveaux chipsets Z890 : les processeurs Arrow Lake-S d'Intel se précisent

Pour l'heure baptisé Z890, ce chipset devrait pas mal avancer par rapport au Z790 et, surtout, marquer de multiples ruptures avec le passé. Ainsi, seule la RAM en DDR5 est prise en charge – au revoir la DDR4 – et il n'est plus non plus question de lignes PCIe 3.0.

Petite déception en revanche, le PCIe 5.0 ne sera toujours pris en charge que par le processeur, via 20 lignes en plus de 4 lignes PCIe 4.0. Le Z890 ne sera ainsi capable de gérer que le PCIe 4.0 via 24 lignes dédiées. Il fera aussi abstraction du Wi-Fi 6E : seul le Wi-Fi 7 est au menu.