Arrow Lake, l'après Meteor Lake d'Intel, pointe déjà le bout de son transistor

Une telle puce disposerait donc de 6 cœurs performants (Lion Cove) et de 8 cœurs efficaces (Skymont) pour un total de 20 threads. Ce même document évoque aussi une partie GPU baptisée « GT2 » laquelle reste encore très mystérieuse. Plus certain en revanche est le segment concerné par une telle puce : il s'agit d'un Arrow Lake-H donc doté d'un TDP de 45 watts.

Sachant que Meteor Lake devrait essentiellement concerner un marché de machines à plus faible consommation – on parle d'un TDP de 10 à 30 watts, à quelques exceptions près – cet Arrow Lake devrait plutôt faire suite aux Raptor Lake Refresh, tout en intégrant les nouveautés de Meteor Lake. Ouf !