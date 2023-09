Marquez le 14 décembre dans vos agendas : Intel cale le lancement de ses Meteor Lake

Dans le cas de Meteor Lake, on parle par exemple d'une partie graphique basée sur l'architecture ARC avec un Xe-LPG. On parle aussi de nouveaux cœurs performants (les Redwood Cove) et de nouveaux cœurs efficaces (les Crestmont). Enfin, une partie SoC intègre deux cœurs efficaces pour une espèce de centre vital d'un CPU Meteor Lake.