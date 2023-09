Raptor Lake Refresh : les processeurs Intel de 14e génération bientôt là !

En effet, il n'est pas question pour Intel de lancer l'ensemble de sa gamme en une fois et ce 17 octobre ne concerne que six modèles Raptor Lake Refresh. On parle des séries K et KF, celles dont le coefficient multiplicateur du CPU est débloqué. Rappelons au passage que les séries K et KF se distinguent en ce que la seconde est dépourvue de solution graphique.

Dans un premier temps, nous aurons donc droit aux Core i5-14600K/KF (14 cœurs), Core i7-14700K/KF (20 cœurs) et Core i9-14900 K/KF (24 cœurs). Il est bon de préciser que, bien sûr, cette date du 17 octobre n'est pas encore à vraiment officielle – même si les sources sont fiables – et que le reste de la gamme devrait être lancé début 2024.