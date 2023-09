Le Raptor Lake Refresh 14900K d'Intel fait le beau sur Geekbench

Bien sûr, il convient de prendre ces résultats avec prudence. Il y a beaucoup moins de 14900K testés sur la base Geekbench, avec un possible impact sur les moyennes. De plus, il est possible que le BIOS de la carte mère et les pilotes chipset soient encore optimisés. Enfin, la RAM est en DDR5-4800, quand le CPU peut gérer jusqu'à de la DDR5-5600.

Espérons pour Intel que ces résultats préliminaires ne soient pas à l'image de ce dont sera capable son ultime Core i9. Ce serait une triste sortie.