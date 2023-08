Les Core i9-14900K et Core i7-14700K dans un premier benchmark

Comme à chaque fois ou presque, quelques semaines, voire quelques mois avant la sortie d'une nouvelle gamme de processeurs, des fuites liées aux performances desdites puces apparaissent un peu partout sur le Net, et la gamme Raptor Lake Refresh ne fait pas exception. La première fuite vient du logiciel de mesure des performances de Bapco.

Le Core i9-14900K et le Core i7-14700K y sont ainsi présentés avec, dans le premier cas, les 24 cœurs et 32 threads capables de monter à une fréquence de 6 GHz et, dans le second, 20 cœurs et 28 threads jusqu'à 5,6 GHz.