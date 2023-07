Un Core i5-14400 fait parler de lui... pas forcément en bien !

Hélas, le dernier bruit de couloir évoque plutôt une combinaison de 10 cœurs en 6 performants + 4 efficaces pour un total de 16 threads… exactement comme le Core i5-13400 donc. Reste évidemment à connaître les fréquences de fonctionnement de ce nouveau venu, mais les dernières informations à propos des Raptor Lake Refresh laissent entendre qu'au mieux, la fréquence boost serait augmentée de 200 MHz.

Tout porte donc à croire que seuls les Core i7-14700/14700K apportent une quelconque nouveauté par rapport à la 13e génération et à moins d'un positionnement tarifaire agressif, on voit mal Intel imposer une génération qui donne de plus en plus l'impression de n'être qu'un bouche-trou.