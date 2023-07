Un Core i7-14700K aperçu sur Cinebench : jusqu'à 18 % plus rapide que le 13700K

Forcément, la question des performances de la 14e génération se pose alors que les changements semblent fort peu nombreux. Un certain @wnxod a déjà pu mettre la main sur un processeur de cette génération, un Core i7-14700K pour être tout à fait exact, c'est-à-dire le second modèle de la gamme, calé entre les Core i5-14600K et Core i9-14900K.

De manière assez amusante, le processeur n'est reconnu par aucun logiciel qui ne sont pas en mesure de l'identifier et le voient donc comme une Raptor Lake HX/S estimant sa fréquence maximale à 5,5 GHz (CPU-Z).