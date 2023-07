Prochain support processeur d'Intel, le socket LGA1851 s'expose "officiellement"

L'un dans l'autre, on pourrait presque supposer que les solutions de refroidissement actuelles (LGA1700) seront directement compatibles avec le LGA1851. Mais ce serait trop simple. En effet, il semble que la nouvelle fixation nécessite une pression plus importante, et les fabricants de refroidisseurs devront donc adapter leurs produits. Certains le feront, même gratuitement, d'autres ne s'en préoccuperont sans doute pas.