Intel : les processeurs Alder Lake n'aiment pas les "anciens" systèmes de refroidissement

Intel fait toutefois évoluer sa formule avec un support doté de 1 700 broches que l'on devrait conserver au moins sur deux générations (Alder Lake et Raptor Lake). Plus important, le socket change de dimensions et on passe d'un espace de 75 x 75 millimètres en socket LGA1200 à une zone de 78 x 78 mm pour le socket LGA1700.