Intel fait le point sur Rocket Lake-S : pas moins de 19 processeurs arrivent

Pour l'heure, il n'est donc pas question de présenter le moindre Core i3. La gamme se décompose en neuf références de Core i5 - subdivisées entre les 11400, les 11500 et les 11600 - épaulées par cinq Core i7 et cinq Core i9, respectivement les 11700 et les 11900. C'est d'ailleurs sur ces derniers que la remarque technique la plus intéressante est à formuler : en effet, Intel a réduit le nombre de cœurs à 8 contre 10 sur le 10900.