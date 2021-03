Intel annoncera ses nouveaux "Tiger Lake-H" et "Rocket Lake-S" de 11e génération le 18 mars

Sur le site de la GTC, Intel laisse transparaître quelques informations intéressantes. On apprend notamment que les prochaines puces Tiger Lake-H seront déclinées en modèles quad-core, mais que des puces à 6 et 8 cœurs sont aussi prévues. En d'autres termes, il ne faudrait pas s'attendre à de gros bouleversements par rapport à la gamme Comet Lake-H actuelle. On retrouvera probablement la même répartition des cœurs et threads d'une référence à l'autre, mais avec des cœurs Willow Cove plus performants, un iGPU Gen 12 Xe en prime, et bien sûr la gravure en 10 nm SuperFin.



Selon toute vraisemblance, Intel parle bien ici de la seconde partie du lineup Tiger Lake-H, doté d'un TDP de 45 W. Car pour rappel, la firme a déjà lancé quelques références Tiger Lake-H à l'issue du CES 2021… mais uniquement en 35 W.