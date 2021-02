Intel Rocket Lake : des benchmarks fuitent, impressionnants sur un seul thread mais gourmands en énergie

Un premier élément de réponse nous est donné au travers de benchmarks en fuite. Provenant de GeekBench 5, ces derniers dévoilent les performances préliminaires de sept références Rocket Lake-S : les Core i9-11900K, Core i9-11900KF, Core i7-11700K, Core i7-11700, Core i5-11600K, Core i5-11500, et le Core i5-11400. Tous ont été testés sur des cartes mères de série 400 ou 500, précise WCCFTech.

Nous allons surtout nous intéresser aux Core i9-11900K, i7-11700K et i5-11600K, qui constitueront de nouveau les fers de lance d'Intel pour cette onzième génération. Tous les trois profitent (comme leurs prédécesseurs respectifs) d'un TDP de 125 W. Il s'agit donc de puces gourmandes. Pour rappel, les processeurs AMD Ryzen 5000 les plus puissants se contentent pour leur part d'un TDP de 105 W (y compris l'imposant Ryzen 9 5950X et ses 16 cœurs / 32 threads). Pas de magie chez Intel : les limites de la gravure en 14 nm en termes d'efficacité énergétique sont atteintes.

Quoiqu'il en soit, et comme le relaie WCCFTech, le Core i9-11900K s'illustre par les meilleures performances en single-thread de la lignée, avec 1 905 points en single-thread et 10 994 points en multi-thread (sur une configuration équipée de mémoire DDR4 à 2 133 Mhz). Si ces chiffres se vérifient, le Core i9-11900K devrait être 27% plus rapide que le Core i9-10900K actuel. Même dynamique pour son petit frère le Core i7-11700K actuel qui affiche pour sa part 1 810 points en single-thread et 11 304 en multi. Un résultat particulièrement élevé dû à une hausse des fréquences à 5,00 GHz en overclocking sur cette puce, qui lui permet de devancer le Core i9 en multi-core pour se loger derrière le Ryzen 9 5900X… qui dispose de 12 cœurs et 24 Threads. Le Ryzen 7 5800X, lui, est alors éclipsé.