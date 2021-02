Des problèmes d'USB avec les cartes mères AMD dotées de chipsets série 500, le fabricant enquête

Pour faire court, AMD cherche à avoir un feedback plus complet afin de mieux cerner le problème… et le résoudre. Pour ce faire, le groupe indique dans son post qu'il pourrait contacter, sur Reddit et par message privé, certains utilisateurs concernés afin d'obtenir plus d'informations sur les soucis de connectivité USB qu'ils rencontrent sur leur carte mère. Parmi les informations demandées : le détail précis de la configuration utilisée, le mode opératoire pour reproduire le problème de connectivité, ou encore certains logs spécifiques.

AMD est par ailleurs ouverte à toute information jugée utile à son enquête, et assure que plus de détails seront donnés à la communauté à mesure que le mystère sera levé. Si vous êtes concernés et que vous voulez aider, vous pouvez vous aussi passer par le formulaire disponible sur le site d'AMD.