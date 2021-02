Voici le Vaio Z, un laptop en fibre de carbone ultra léger et motorisé par un Core i7 Tiger Lake-H

Annoncé lors du dernier CES, le Core i7-11375H est une puce de lignée Tiger Lake-H, pensée pour les PC portables hautes performances. Armé de 4 cœurs et 8 threads cadencés entre 3,30 et 5,00 GHz, ce processeur est gravé en 10 nm et profite d'un TDP de 35W pouvant être configuré en 28W. On imagine que c'est ce que Vaio a fait pour le faire tenir dans un châssis aussi compact que celui du Vaio Z. Rappelons tout de même que la puce a récemment été utilisée par Acer pour son Predator Triton 300 SE, une machine de 14 pouces également, mais un peu plus épaisse.

Pour conférer à son Vaio Z solidité et légèreté, Vaio mise sur un châssis constitué de seulement trois plaques de fibre de carbone modelée. Un matériau parfois utilisé sur certains laptops haut de gamme, comme les ordinateurs de la gamme XPS de Dell. Mais, d'ordinaire, les constructeurs se contentent d'employer de simples feuilles de fibre de carbone maintenues ensemble grâce à des plaques de métal ou des matériaux synthétiques. Ici, Vaio utilise de la fibre de carbone « pure » et simplement pliée pour l'ensemble du châssis. Une première, d'autant plus intéressante qu'elle permet au Vaio Z d'être particulièrement robuste. Vaio explique ainsi avoir fait passer avec succès 26 tests de « chutes en surface » à son appareil.