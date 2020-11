Razer se détourne du gaming avec son nouveau Razer Book 13, conçu pour la productivité

La connectique du Razer Book 13 se révèle pour sa part plutôt généreuse compte tenu de son format compact, avec deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 Gen 2, une sortie HDMI 2.0 pleine taille, une sortie Jack 3,5 mm (contrairement au récent ZenBook Flip S d'ASUS) et un emplacement pour carte micro SD.

L'appareil sera proposé en France à compter de 1 299 euros pour le modèle équipé d'un Core i5-1135G7 de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD. La mouture dotée d'un Core Core i7-1165G7 et de 16 Go of RAM se négociera pour sa part à 1 699,99 euros. Pour s'équiper en plus des options Ultra HD et 512 Go de SSD, il faudra débourser cette fois près de 2 000 euros.