ASUS dévoile ses nouveaux ultraportables sous processeurs Intel Tiger Lake

Commençons par le ZenBook S qui sera probablement l'un des plus beaux appareils d'ASUS pour les prochains mois. Ce nouveau PC portable de 13,9 pouces dispose d'une dalle OLED 3K (3 300 par 2 200 pixels et 500 nits) au format 3:2, idéal pour la bureautique et la consultation de documents, certifiée Pantone et couvrant à 100% l'espace DCI P-3, et à 133% le spectre sRGB. Sous le capot, on trouve, au choix, un Core i7-1165G7 ou un i5-1135G7 (tous les deux sont de nouvelle génération et disposent d'un iGPU Xe capable de lancer de nombreux titres en 1080p / 60 fps sans puce graphique dédiée). Ces processeurs sont accompagnés ici de 8 ou 16 Go de LPDDR4 à 4 266 MHz et de 1 To de SSD M.2 (des options 256 et 512 Go existent).