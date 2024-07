Lunar Lake : ASUS dévoile son ExperBook P5, un PC portable puissant et élégant pour les entreprises

En combinant la puissance de calcul offerte par leur GPU et leur NPU, les puces Lunar Lake pourraient toutefois être en mesure de délivrer jusqu'à 120 TOPS, explique Wccftech. Cela leur permettrait d'offrir un potentiel intéressant en matière d'intelligence artificielle.

Aux côtés de son Core Ultra 200V, l'ExpertBook P5 embarquera quoi qu'il en soit jusqu'à 32 Go de LPDDR5X à 8533 MHz et un maximum de 3 To de SSD PCIe 4.0 avec deux emplacements M2, lit-on. On y trouvera enfin une connectivité Wi-Fi 7 ainsi que deux ports USB-A, deux ports USB-C, une sortie HDMI et une prise casque.