ASUS dévoile un nouvel ExpertBook B9, l'ultraportable d'entreprise s'améliore par petites touches

Pour l'instant, ASUS ne donne pas encore le détail des références disponibles sur le plan CPU, mais compte tenu de la compacité de l'appareil, il est possible que l'on se limite à un Core i7-1260U (10 cœurs / 12 threads et 9 W de TDP) afin d'éviter la chauffe et de privilégier l'autonomie. Sur ce terrain, ASUS promet ainsi une autonomie « plus que suffisante pour vos plus longues journées de travail ». Il nous faudra vérifier cela en test, mais la barre des 12 heures sur batterie pourrait être franchie.

Sur le plan hardware, l'ExpertBook B9 cuvée 2022 embarque aussi deux emplacements pour SSD M.2 2280, cette fois en Gen 4. Cela permettra d'étendre facilement la capacité de stockage au besoin tout en profitant des SSD les plus rapides du moment. On retrouve pour le reste un écran IPS Full HD (16:9) de 14 pouces logé dans un châssis de 14,9 mm d'épaisseur ne dépassant pas les 880 grammes.