ASUS améliore considérablement le design de ses ZenBook Pro voués à la création

Mais commençons par le ZenBook Pro 16X OLED, qui mise en tout premier lieu sur un châssis doté d'un nouveau système à double charnière. Ce dispositif, que l'on avait déjà vu sous une forme différente chez ASUS, permet ici d'incliner automatiquement le clavier vers l'utilisateur à mesure que l'on déploie l'écran. L'intérêt est double : améliorer la position de travail, mais aussi et surtout améliorer la ventilation. Le clavier ainsi relevé laisse pratiquement à l'air libre le système de dissipation (basé sur une chambre à vapeur), qui profite de trois prises d'air et d'un flux d'air 30 % plus important. Une conception gagnant-gagnant qui pourrait accroître la fragilité de l'appareil, mais qui permet à ASUS de dissiper jusqu'à 140 W de TDP combiné (entre le CPU et le GPU).

Il n'en faut pas moins pour garder au frais les composants choisis pour ce nouveau ZenBook Pro 16X, qui s'équipe notamment d'un processeur Intel Core i9-12900H, couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 et 32 Go de RAM (LPDDR5 à 5 200 MHz). Le stockage peut quant à lui s'étendre jusqu'à 2 To en SSD M.2 NVMe (PCIe 4.0). La connectique, pour sa part, est axée sur un port USB-A, deux ports Thunderbolt 4 USB-C, un port HDMI 2.1, une prise casque et un lecteur de cartes SD. On retrouve enfin une batterie de 96 Wh chargée d'alimenter le tout.